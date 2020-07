Brighton vence em Norwich e dá passo importante para a permanência na Premier League

O Brighton venceu este sábado o Norwich City por 0-1, em jogo da 33.ª jornada da Premier League, dando assim um passo importante para assegurar a manutenção.





Um golo de Leandro Trossard (25') garantiu o triunfo do conjunto orientado por Graham Potter, que soma a oitava vitória na competição.O Brighton ocupa a 15.ª posição da tabela com 36 pontos, enquanto o Norwich, que está numa situação delicada, é lanterna vermelha com 21.