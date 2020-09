Bruno Fernandes: a comida que mais sente falta e o que os ingleses lhe dizem de Portugal

Bruno Fernandes rumou a Inglaterra em janeiro para jogar no Manchester United. Em entrevista à TVI, o médio português assumiu que tem saudades da qualidade de vida em Portugal, nomeadamente da gastronomia, e até revelou qual o prato que mais sente falta.





"Sinto falta de francesinha, que também não podia comer muitas vezes em Lisboa porque a tradicional francesinha é do Norte, mas também um bocadinho a nossa comida portuguesa. Qualquer um sente falta das nossas tradições, a qualidade que temos no nosso pais e muitas vezes não damos valor", afirmou o internacional português.Bruno Fernandes também partilhou as impressões que os ingleses lhe transmitem sobre Portugal. "Quando vim para cá, percebi que os ingleses só me falam do Algarve, de irem para lá e divertirem-se na noite e nos karaokes. Dizem que adoram Portugal, que vão de férias para Portugal, para Lisboa passear no Bairro Alto ou no Porto na Ribeira. E o facto de eles saberem e falarem dos nossos costumes deixa-me com saudades da minha realidade, que quando estava aí não dava tanto valor", acrescentou.