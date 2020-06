Bruno Fernandes admira Ronaldo mas não treina como ele: «Tenho de ser mais rápido com a mente»

Admirador de Ronaldinho - "vias a cara dele, corria com a bola, driblava sempre a sorrir" -, Bruno Fernandes não esconde mas não esconde que o seu maior exemplo é Cristiano Ronaldo.





"O melhor exemplo que tenho e o jogador que aprecio mais profissionalmente é o Cristiano Ronaldo. Ele mudou a mentalidade da maior parte dos jogadores do mundo. O treino no ginásio e depois do treino, o que fazemos agora vem um pouco da mentalidade dele. Todos os dias quer ser melhor. Todos os dias está focado, trabalha para ser o melhor possível", explicou o médio do Manchester United, em declarações à conta de Instagram 'Talent Ain't Enough'.Mas Bruno Fernandes admite que o trabalho que faz é diferente. "Não posso trabalhar como o Cristiano, sou médio e ele é avançado/extremo. Ele nos treinos se calhar trabalha sprints, mas para mim é melhor ser mais rápido com a mente do que com as pernas."Por fim, o português foi convidado a deixar um conselho aos jovens jogadores. "Se estás focado no futebol, esquece noites com os amigos e as bebidas. Se queres ser futebolista tens de te focar no jogo. Sei que é difícil... Depois do treino se pensas que tens de melhorar o remate, o passe... fica no campo e treina mais."