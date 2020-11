Bruno Fernandes admite erros na Turquia mas recorda: «Ganhámos ao PSG e ao Leipzig»

Bruno Fernandes deu a cara pela equipa no canal do Manchester United, após a derrota por 2-1 em Istambul, frente ao Basaksehir. O médio português admite que a equipa não atravessa um momento de confiança, mas recorda que este grupo é o mesmo que venceu o PSG e o Leipzig.





"Depois de duas derrotas é difícil dizer algo sobre a confiança da equipa. Temos de olhar para há uma semana. Todos diziam que estávamos bem e a fazer jogos incríveis. Ganhámos ao Newcastle, ao PSG, Leipzig e empatámos com o Chelsea", recorda.Ainda assim, Bruno Fernandes admite que o United não podia ter perdido na Turquia."Hoje era importante ganhar para ficarmos confortáveis na tabela, mas agora é o mesmo. Temos de entrar em todos os jogos para ganhar e não vai ser diferente na Liga dos Campeões, onde estamos numa boa posição. Na Premier League não estamos, temos de fazer muito melhor e temos de conseguir algo já no próximo jogo", explicou.O United defronta o Everton já no próximo sábado, em Liverpool.