Bruno Fernandes: «Cansado? Aos 26 anos não posso estar cansado»

Bruno Fernandes riu-se quando foi questionado sobre se estava cansado. O médio deu a vitória (3-2) do Man. United frente ao Liverpool, para a Taça de Inglaterra, mas até começou o jogo no banco.





"Cansado? Aos 26 anos não posso estar cansado. Se me sinto cansado agora, quando chegar aos 30, 32 anos já não vou conseguir jogar. Ou então faço um jogo a cada cinco. Não estou cansado. O treinador sabe o que é melhor para a equipa e decidiu dar uma oportunidade ao Donny van de Beek contra o Liverpool. É justo, porque ele tem vindo a trabalhar muito bem e vai ser um jogador importante para nós", disse o médio aos microfones da BBC.Desde que chegou ao United, Bruno Fernandes já participou em 45 golos: soma 28 golos e 17 assistências. Para além disso, incutiu uma mentalidade vendedora aos red devils."Eu sempre fui assim. Não me conformo com a ideia de perder jogos. Não é normal. Seja com os meus amigos, irmãos, ou com os vizinhos, eu quero sempre ganhar. É uma forma de pensar que vai estar sempre comigo", atirou.