«Classe pura»: os números de mais uma exibição brilhante de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes pegou de estaca no meio-campo do Manchester United e multiplicam-se os elogios às exibições do internacional português. Frente ao Club Brugge, o médio de 25 anos, voltou a marcar pelos red devils na goleada em Old Trafford frente à formação belga (5-0), que valeu o apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa. Segundo o site 'Squawka', a exibição de Bruno Fernandes atingiu níveis a roçar o brilhantismo.





Bruno Fernandes' game by numbers vs. Club Brugge:



75 touches

48 passes in opp.half

5 total duels

5 recoveries

4 shots

3 chances created

3 shots on target

2 interceptions

2 tackles

1 goal



Another brilliant display. pic.twitter.com/QbCBOL4gKf — Squawka Football (@Squawka) February 27, 2020

Golo do Man. United! Marca Bruno Fernandes para os red devils! O português converte o penálti da sua forma característica e faz o primeiro golo europeu pelo United. pic.twitter.com/LJPOy0EhaH — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 27, 2020

Pois então, o médio fez durante a partida 75 passes, 48 dos quais no meio-campo adversário. Recuperou a bola em cinco ocasiões, disparou quatro vezes à baliza contrária, três das quais de forma enquadrada - uma foi direta ao poste -, além de ter garantido duas interceções e, claro, o golo apontado de penálti. Números mais do que suficientes para deixar os adeptos red devils rendidos à qualidade de Bruno Fernandes e ao protagonismo que tem conquistado no onze de Solskjaer.Os jornais ingleses também se mostram rendidos ao ex-Sporting, com o diário britânico 'Mirror' a classificar Bruno Fernandes como "classe pura. Teve mão em três golos do United, marcando o seu segundo pelo clube".