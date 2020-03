Bruno Fernandes e a polémica com Guardiola: «É uma questão de respeito»

O dérbi do último domingo em Old Trafford entre Manchester United e Manchester City continua a dar que falar em Inglaterra. Não pelo triunfo (2-0) dos red devils, mas pelo momento que o médio Bruno Fernandes 'mandou calar' Pep Guardiola durante a segunda parte e junto ao banco dos citizens.



Perante a polémica o internacional português justificou-se ao canal de Youtube 'Football Daily' e explicou que o gesto foi consequência da atitude do técnico espanhol, que segundo a imprensa inglesa se recusou dar a bola a Bruno Fernandes num lançamento lateral e fê-lo para Luke Shaw, que estava alguns metros atrás.



"Eu respeito o Pep, tudo o que ele já ganhou e o que fez pelo futebol, porque mudou algumas mentalidades no futebol. Mas acho que naquele momento ele não me respeitou e então não merecia o meu respeito naquele momento dentro do campo.", afirmou Bruno Fernandes.



O camisola 18 do United admitiu ainda que quando está em campo tem os nervos à flor da pele. "Algumas pessoas pensam: 'Pep ganhou tudo, quem é o Bruno para fazer isso com ele?'. Mas acho que é uma questão de respeito. Agora, fora do campo, calma, eu não faria isso outra vez. Mas, naquele momento, o que ele me disse deixou-me louco e em campo costumo estar um pouco nervoso. Sou assim como de jogador", explicou Bruno Fernandes.