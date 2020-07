Bruno Fernandes e Pogba lesionados após choque em treino

Elementos em destaque no Manchester United, Paul Pogba e Bruno Fernandes lesionaram-se esta sexta-feira no treino dos red devils, devido a um violento choque entre ambos, segundo aponta o 'The Mirror'. De acordo com a informação avançada, o médio português terá sido aquele que saiu mais mal tratado do choque, tendo ambos sido de imediato transportados para as instalações do departamento médico para observação.





Segundo a mesma publicação, os dois jogadores estão para já em dúvida para o jogo de sábado diante do Bournemouth.