Bruno Fernandes elogia Cristiano Ronaldo: «É o jogador mais talentoso que vi»

Bruno Fernandes foi desafiado pela 'BT Sport' a 'criar' um jogador perfeito tendo em conta 7 caraterísticas (capacidade técnica, liderança, velocidade, capacidade de trabalho, inteligência e finalização), apontando nomes para cada uma dessas caraterísticas. E o internacional português definiu Cristiano Ronaldo como referência na capacidade técnica, revelando que o avançado da Juventus e capitão da Seleção Nacional é "o jogador mais talentoso" que já conheceu.





"De todos os jogadores com quem joguei e também contra aqueles que joguei, acho que o Cristiano é o mais talentoso que vi. Especialmente durante os primeiros anos da carreira. É verdade que ele mudou o seu jogo ao longo dos anos, mas mesmo assim ainda continua a ser um dos jogadores mais difíceis de parar no um para um", afirmou o médio do Manchester United."Toda a gente no mundo do futebol respeita o que Buffon fez na sua carreira, porque não é fácil um jogador manter-se tantos anos ao alto nível. Nos últimos 15 ou 20 anos foi o guarda-redes com nível mais alto, com a mesma intensidade e com a mesma qualidade sempre.""Penso que todos o escolheriam neste aspeto. Ele é capaz de estar em todo o lado. Pressiona os médios, pressiona os avançados.... É muito difícil jogar contra ele.""Tem uma velocidade impressionante e com muita qualidade. É muito difícil correr a alta velocidade e ter a qualidade para tomar a decisão certa e escolher o timing de remate ou de passe. É um dos melhores jovens da atualidade e a velocidade é uma das suas melhores qualidades.""É um dos melhores avançados com quem joguei. Marca muitos golos. Numa época ficou só atrás do Messi na corrida pela Bota de Ouro, o que é muito difícil. O Cristiano Ronaldo também podia entrar aqui.""São dois dos melhores jogadores do mundo e mereciam ter vencido a Bola de Ouro pelo menos uma vez. Joguei contra eles e vi como foi difícil. Pensam muito rápido, não consegues pressioná-los porque quando tentas chegas a bola já não está lá. Já a passaram ou já fizeram algo diferente."