Bruno Fernandes lembra o dia em que a sua mulher lhe mostrou um cartão amarelo

Bruno Fernandes revelou, esta quinta-feira, um episódio caricato com a sua mulher Ana Pinho, a mesma que, segundo o camisola '18' do Manchester United, já foi árbitra de futsal, tendo, inclusive, arbitrado jogos do ex-jogador do Sporting nos tempos de escola.





"Já chegou a arbitrar jogos meus na escola. Favorecia-me? Não! Uma vez deu-me um amarelo por eu reclamar com o árbitro. Veio desde do outro lado do campo, chegou à minha beira e deu-me um amarelo. Isto é verídico", revelou, entre risos, o internacional português, num direto do Instagram com Carolina Deslandes.