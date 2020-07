Bruno Fernandes: «Não éramos os melhores antes e não somos os piores agora»

Cinco meses e 20 dias depois de ter assinado pelo Manchester United, Bruno Fernandes já sabe o que é perder em Inglaterra. O médio até voltou a marcar, mas não evitou ontem a eliminação da Taça depois da derrota (1-3) frente ao Chelsea, nas meias-finais. Na 'ressaca' da derrota, o internacional português utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem, sublinhando o objetivo que os red devils têm ainda na Premier League.





"Não éramos os melhores antes e não somos os piores agora. Estamos realmente tristes pelo resultado e por termos perdido a possibilidade de ganhar a Taça de Inglaterra, algo que tínhamos esperança de ganhar. Agora é tempo de reunir forças e atingir o nosso objetivo na Premier League", escreveu no Instagram".Os red devils entraram em campo sem perder há 19 jogos, mas Solskjaer deixou no banco três dos principais obreiros desta série imbatível: Pogba, Martial e Greenwood. A última derrota do United tinha sido a 22 de janeiro, frente ao Burnley, na Premier.Num início de 1ª parte sem grande ação, foi preciso chegar aos descontos para aparecer Giroud... e De Gea. O gaulês desviou um cruzamento de Azpilicueta, o guardião espanhol ainda tocou na bola, mas esta acabou por entrar lentamente na baliza. E se a primeira parte acabou com De Gea mal na fotografia, o espanhol borrou a pintura por completo no início da segunda. Um remate de fora de área de Mason Mount (46’) voltou a bater nas mãos do espanhol... e a entrar. Pogba e Greenwood foram a jogo, mas a noite foi de desinspiração para os de Manchester: depois de dois ‘frangos’, Maguire (74’) marcou na própria baliza. O golo de honra chegou de penálti convertido por Bruno Fernandes (85’), após falta de Hudson-Odoi sobre Martial. O português soma agora nove golos e oito assistências. Desde a estreia em fevereiro, nenhum jogador da Premier League tem tantas participações em golos (17) como o ex-capitão do Sporting, numa noite em que certamente trocaria o golo por um lugar na final.