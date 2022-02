E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bruno Fernandes não teme o ambiente hostil que o Manchester United terá amanhã de enfrentar em Elland Road, Leeds, palco do jogo da 26ª jornada da Premier. "Os colegas já me disseram que é um local difícil para se jogar... ainda mais quando se representa o United. Gosto desse tipo de ambientes. Gosto quando tudo e todos estão contra mim, pois isso faz-me dar um pouquinho mais, jogar um bocadinho melhor", vincou o médio.Ronaldo pode estabelecer mais um recorde na Premier: o do jogador que esperou mais tempo para voltar a defrontar um determinado rival. Desde 18 de outubro de 2003 (18 anos e 125 dias) que o luso não enfrenta o Leeds.