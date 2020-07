Bruno Fernandes nas melhores contratações da Premier League para o 'The Guardian'

O 'The Guardian' elegeu o médio português Bruno Fernandes como uma das cinco melhores contratações da atual temporada na Premier League. O internacional português de 25 anos deixou o Sporting em janeiro para reforçar o Manchester United e teve um papel decisivo na recuperação dos red devils, que permitiu terminar o campeonato no 3.º lugar e garantir o apuramento direto para a Liga dos Campeões da próxima época.





Apesar de a lista não ser apresentada com 'ranking' definido, o nome do português é o primeiro a surgir e o jornal britânico considera que "nenhuma contratação do United desde Eric Cantona teve um impacto tão profundo" no clube."Bruno Fernandes voltou a tornar o Manchester United relevante. A sua chegada foi o catalisador de uma invencibilidade de 19 jogos. Não apenas pelos seus golos (8) e assistências (recorde de 13 nos primeiros 10 jogos), mas também pela personalidade, padrões de influência e positividade irrepreensível, o que arrastou outros jogadores para um nível próximo ao seu. Ele é a prova de que os jogadores também podem ser líderes. Nenhuma contratação do United desde Eric Cantona teve um impacto tão profundo. Até os seus piores jogos o fizeram parecer bem e quando ele sentiu algum cansaço o United sofreu o seu primeiro desaire desde que assinou. Foi uma confirmação de que, após apenas 6 meses em Old Trafford, ele é o jogador mais importante do United", descreve o o 'The Guardian'.Além de Bruno Fernandes, a lista inclui um 'velho' conhecido do futebol luso, Raúl Jiménez. O mexicano, ex-Benfica, esteve uma época cedido ao Wolverhampton, foi adquirido a título definitivo no verão passado e foi a principal figura na equipa orientada pelo português Nuno Espírito Santo na campanha que culminou no 7.º posto da Premier League.Danny Ings (Southampton), Rodri (Manchester City) e Allan Saint-Maximin (Newcastle) completam a lista de melhores contratações.Além de definir os melhores reforços, o 'The Guardian' também elegeu os piores da temporada e não se cingiu apenas a jogadores. Além de Danny Drinkwater (Aston Villa), David De GEa (Man. United) e Joelinton (Newcastle), o jornal inglês considera Pep Guardiola, treinador do Manchester City, um dos 'flops' da última edição da Premier League. A lista fica completa com Gino Pozzo, proprietário do Watford, uma das 3 equipas que acabaram despromovidas ao Championship.