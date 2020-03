Bruno Fernandes: «Os treinadores que têm um passado no futebol entendem melhor as coisas»

Bruno Fernandes trabalha há um mês com Ole Gunnar Solskjaer e está muito satisfeito com o técnico que encontrou no Manchester United. Em entrevista à Sky Sports o internacional português conta que o norueguês é um treinador muito atento aos pormenores.





"Ele é muito atento aos detalhes e isso para mim é importante porque é uma das coisas que está a mudar no futebol. Nos nossos dias os bons treinadores aprendem uns com os outros e o jogo torna-se mais difíci. Todos veem vídeos e a maior parte das equipas sabe o que vamos fazer, onde vamos colocar a bola, onde têm de pressionar, por isso as coisas estão a tornar-se cada vez mais difíceis", conta o médio luso."Ele é muito bom e como foi futebolista, ele sabe quando falar com os jogadores, quando tem de dizer aquela palavra ou pressionar para darmos ainda mais. Os treinadores que têm um passado no futebol entendem melhor as coisas", prosseguiu. "Claro que às vezes tens treinadores que nunca jogaram e que também compreendem estas coisas, depende de cada pessoa. Mas eu penso que o Ole é muito cuidadoso com estes pontos-chave. Ele quer a perfeição, o que é impossível, mas ele tenta tirar sempre mais e mais de nós."Bruno Fernandes conta que Solskjaer foi muito importante na sua integração. "O treinador é sempre importante quando chega um novo jogador. Comigo foi realmente importante porque senti confiança do outro lado. Quando precisas de mudar, quando essa mudança implica mudar de país, para um grande clube, com grandes jogadores, tens de estar preparado. E quando cheguei aqui, o treinador foi muito importante, mas mais importantes foram os meus companheiros de equipa. Quando tens a confiança deles, tudo se torna mais fácil."