Bruno Fernandes perto de fechar novo contrato com o Manchester United

Bruno Fernandes está perto de fechar um novo contrato com o Manchester United, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. As negociações decorrem desde julho e na última semana terão havido conversações entre o agente do internacional luso, Miguel Pinho, e a direção dos red devils que terão sido positivas para um final feliz entre partes.O médio, de 27 anos, terá à sua frente a possibilidade de ficar ligado ao emblema onde atuam os também portugueses Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo até junho de 2027.Bruno Fernandes chegou a Manchester proveniente do Sporting, em janeiro de 2020. Desde então a influência na equipa inglesa tem sido inegável, com golos e assistências vários. Em 2021/22, conta nove golos e 14 assistências em 37 jogos oficiais.