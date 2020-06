Bruno Fernandes preparado para o fim do efeito surpresa: «Agora conhecem-me...»

Bruno Fernandes fez 9 jogos com a camisola do Manchester United e impressionou pela forma como 'empurrou' moralmente a equipa inglesa, que antes da sua chegada a Old Trafford andava algo apática. Marcou três golos, fez três assistências e acabou mesmo eleito o melhor jogador do mês de fevereiro. Depois veio a pandemia e tudo parou.





Mas o médio português que se transferiu do Sporting para os red devils em janeiro está a postos para o recomeço da Premier League, ciente que o efeito surpresa pode ter terminado. "Nove jogos não é suficiente, agora vem a parte mais difícil, os adversários começam a conhecer o nosso jogo, como nos movimentamos, como passamos, como rematamos... As coisas vão ficar mais difíceis. Tenho de melhorar e trabalhar mais, entender melhor as equipa que defronto porque eles vão perceber-me melhor, conhecem-me e tenho de estar preparado para isso", considerou o jogador, em declarações à conta de Instagram 'Talent Ain't Enough'O médio não se arrepende da escolha que fez ao ir para o United. "Estou num dos melhores clubes do mundo, para mim o melhor de Inglaterra. A minha ideia para os próximos anos é fazer melhor do que fiz até agora."Convidado a descrever as diferenças entre o futebol em Inglaterra, em Portugal e Itália, Bruno Fernandes fala em "intensidade". "Em Inglaterra a intensidade não advém da distância que se corre, porque corre-se o mesmo que em Itália ou em Portugal, mas talvez se tenha de correr com maior intensidade. Recuamos mais rápido e às vezes quando se recupera a bola temos espaço para atacar outra vez. Então andamos em alta velocidade durante mais minutos do que em outros países."