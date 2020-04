Bruno Fernandes: «Recebi muitos comentários a dizer que não tenho qualidade para jogar no Benfica»

Bruno Fernandes voltou, em direto na página do Instagram da amiga e cantora Carolina Deslandes, à questão da importância da cor vermelha na sua carreira, assunto que teve início através de uma sessão de perguntas dos adeptos do Manchester United, realizada na quarta-feira, ao internacional português.

"Recebi muitos comentários a dizer que não tenho qualidade para jogar no Benfica. Mas tenho colegas que jogaram no Benfica e saíram e que dizem que nunca jogarão no Sporting. É normal, eu criei laços com o Sporting que não tinha criado até agora. Talvez pelos momentos e por tudo o que se passou. Também pelas pessoas, passámos por coisas muito difíceis lá dentro e ao mesmo tempo muito boas. Tivemos um percalço pelo meio, o que aconteceu na Academia, não é segredo que aquilo mexeu com toda a gente", confessou.

Sobre um possível regresso a Portugal, Bruno Fernandes deixou uma nota. "O que criei no Sporting faz-me pensar que se voltar para Portugal, se for um dos meus objetivos daqui a uns anos, ou para terminar a carreira, que seja no Sporting ou no Boavista, que foi o clube onde nunca tive a oportunidade de jogar", referiu.



Na mesma conversa, Bruno Fernandes voltou a recordar as dificuldades que viveu durante a sua campanha no futebol italiano, a começar desde logo pela saída precoce de Portugal, com apenas 17 anos. Aí, assume, o papel da sua família e do seu empresário foram fundamentais. "O mais difícil foi a família e os amigos. Lembro-me que tinha começado a namorar com a Ana há um ano. Basicamente sentes falta da tua liberdade. Fiquei dentro de uma academia que à volta só tinha campos de arroz e uma bomba de gasolina. Cheguei lá com 17 anos e não tinha carta de condução. E depois a adaptação é difícil quando não falas a língua. No primeiro ano não ganhava tanto quanto isso e a Ana ficou em Portugal e apenas ia lá quando podia e com a ajuda do meu empresário [Miguel Pinho]. Os meus pais não foram visitar-me muitas vezes porque não tinham tempo, mas também porque a minha irmã andava na escola. Foi um início difícil, mas depois colhi os frutos", concluiu.