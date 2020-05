Bruno Fernandes responde a Matic: «Existe sempre uma distância entre a equipa que ganha e a tua»

Bruno Fernandes recorreu, na noite desta quinta-feira, às redes sociais para responder à 'provocação' feita por Nemanja Matic, antigo jogador do Benfica e atual companheiro do português no Manchester United, que disse existir "sempre uma distância entre Benfica e Sporting".





Ver esta publicação no Instagram @nemanjamatic is always a distance between the winning team and your team Uma publicação partilhada por Bruno Fernandes (@brunofernandes.10) a 28 de Mai, 2020 às 1:43 PDT

Pois bem, o camisola '18' dos red devils não perdeu pela demora e publicou, na sua página oficial do Instagram, uma foto do treino de hoje do Manchester United com a seguinte legenda: "Nemanja Matic, existe sempre uma distância entre a equipa que ganha e tua equipa", pode ler-se.