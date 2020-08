Bruno Fernandes revela o que Solskjaer lhe disse quando chegou ao Manchester United

Bruno Fernandes chegou ao Manchester United em janeiro e não tardou a impor a sua marca no jogo dos red devils. O médio que o clube inglês contratou ao Sporting não só tem deslumbrado os adeptos com as suas exibições, como também ajudou a levar a equipa até ao terceiro lugar, com o consequente apuramento direto para a Liga dos Campeões. Domingo defronta o Sevilha nas meias-finais da Liga Europa, prova onde é o melhor marcador.





Terminar a competição no topo dos goleadores seria muito bom mas "se isso viesse com o troféu, seria perfeito". "O mais importante é ter o foco certo, temos de perceber que em cada jogo destes se perdermos ficamos de fora", explicou o português na antevisão da partida com a formação andaluz."O Sevilha tem uma boa equipa, que está habituada às competições europeias e a estar nas fases de decisão. Sabemos que o início do jogo vai ser muito importante porque os primeiros minutos são cruciais. Temos de fazer uma entrada forte", prosseguiu.Depois, o internacional português elogiou o treinador Ole Gunnar Solskjaer e contou o que ele lhe disse quando chegou ao clube. "Ele foi muito claro comigo. Disse-me para não ter medo, para ser eu mesmo porque sabia perfeitamente do que eu era capaz de fazer. Queria que eu continuasse a correr riscos nos jogos e que mantivesse a mentalidade que tinha no Sporting, para continuar a dar instruções em campo", conta Bruno Fernandes."Ajudou-me o facto de já ter jogado no estrangeiro, em Itália. Saí de Portugal muito novo, tive de me afirmar sozinho no futebol, contra tudo e contra todos, como se costuma dizer. Isso ajudou-me porque hoje estou mais maduro, o que torna tudo mais fácil", concluiu.