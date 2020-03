Bruno Fernandes: «Sou um jogador diferente dos outros»

Bruno Fernandes não teve dificuldades em assumir o protagonismo no meio-campo do Manchester United e explicou, numa entrevista à Sky Sports, que é um jogador que gosta de correr riscos.





"Penso que sou um jogador diferente dos outros. Cada um tem a sua forma de jogar, mas talvez eu corra mais riscos, talvez os outros não arrisquem tanto, talvez eu remate mais, há outros que passam mais... Somos todos diferentes e, embora por vezes alguns possam parecer semelhantes, nunca são o mesmo jogador", refere o internacional português."Eu sou um jogador que normalmente arrisca, que faz o último passe, que assiste. Não quero saber se alguém fora do campo não ficou satisfeito com a forma como passei a bola, respeito, mas vou continuar a fazê-lo", sublinha, prosseguindo: "As pessoas dizem que os tipos que são bons com bola não o são sem ela. Eu tento ser melhor com bola, mas também tenho na minha cabeça aspetos importantes como a capacidade de reação quando a perco... Zango-me quando as coisas não correm tão bem, quando o passe não sai bem."Bruno Fernandes diz que é o tipo de pessoa que não menospreza os pormenores. "Estou sempre muito atento aos pormenores porque se queres melhorar tens de olhar para os detalhes. Quando termino um jogo em que marquei ou assisti, vou revê-lo para perceber se cometi erros ou não. E quando se pensa 'hoje não joguei bem e vou ter de ver tudo ao pormenor para perceber o que fiz mal'... Eu quando jogo mal não vejo. Tenho na cabeça tudo o que fiz de errado porque eu sei o que é um mau passe, um mau remate ou uma má decisão.""Mesmo que faça uma assistência tenho de a rever para perceber se pode ser melhor...Isto é difícil de explicar, mas eu tenho de analisar os pormenores para ser cada vez melhor", finaliza.