Bruno Guimarães escolhe 'quarteto fantástico' do passado

Bruno Guimarães é uma das grandes figuras do Newcastle e, diga-se em abono da verdade, da Premier League. O internacional brasileiro tem-se afirmado de forma coerente no emblema magpie e tem conquistado o seu espaço mediático em Inglaterra.

Numa altura em que muitos garantem que o perfume do seu futebol já merece palcos ainda maiores, o médio aceitou o desafio do canal oficial da Premier League e revelou os quatro jogadores do passado com os quais gostaria de ter partilhado balneário.

"Para jogar comigo? Adoro o Steven Gerrard, o Frank Lampard e o Wayne Rooney. Mas como jogador do Newcastle, não posso esquecer o Alan Shearer. Se jogasse com ele sinto que teria muito mais assistências", registou.