Bruno Guimarães não dormiu duas noites mas brilhou frente ao Tottenham

O Newcastle venceu o Tottenham por 2-1, em mais uma ronda da Premier League, num duelo onde o internacional brasileiro Bruno Guimarães foi decisivo e comandou as tropas 'magpie' de forma férrea.

Um desempenho que mereceu rasgados elogios por parte do treinador Eddie Howe, que destacou que apesar das noites mal dormidas em virtude do nascimento do filho Matteo, Bruno Guimarães conseguiu ainda assim um excelente desempenho.

"Ele é fundamental para a equipa em tudo aquilo que produzimos. E voltou a ser espectacular. Dava para entender que estava esgotado em termos de energia, por isso tive de tirá-lo perto do final. Mas ele tem dado tudo pelo clube e é um jogador fantástico. Esteve duas noites sem dormir e chegou com força suficiente para nos ajudar", registou o treinador.

Recorde-se que Guimarães chegou ao Newcastle em janeiro, tendo já disputado 27 encontros, com 7 golos e 3 assistências. Exibições e números com que espera reservar o bilhete para o Campeonato do Mundo do Qatar. Tem a palavra o selecionador canarinho Tite...