Bruno Lage elogia Gonçalo Ramos: «Quem não gostaria de ter este tipo de jogadores?»

Bruno Lage teceu esta sexta-feira elogios a Gonçalo Ramos, dando conta que não se importava de contar com o jogador do Benfica no plantel do Wolverhampton."Eu vi-o jogar como médio ofensivo, vi-o como avançado e estou muito feliz pela maneira como ele começou esta temporada. Quem não gostaria de ter este tipo de jogadores? Mas o mais importante é que temos o nosso perfil e não temos apenas um alvo, temos mais alternativas para essa posição", referiu em conferência de imprensa.O antigo treinador das águias garantiu que a formação da Premier League está "à procura de um avançado" mas deu conta que não chegou a falar com Gonçalo Ramos."Nos últimos dias recebi tantas mensagens sobre ele [Gonçalo Ramos] com pessoas enviarem-me vídeos da televisão portuguesa a dizer que liguei para o jogador e que fizemos uma proposta, mas até fiquei surpreendido porque não falei com ele. Perguntei ao nosso chairman e não fizemos nenhuma proposta por ele. O mais importante é entender que ele é um jogador de topo, um jogador jovem e eu trabalhei com ele. Não tive a oportunidade de o colocar na equipa principal porque quando o trouxe dos sub-19 para a equipa principal terminei a minha relação com o Benfica uma semana depois", lembrou Lage.Segundo Record noticiou , o Wolves sondou o Benfica para perceber se estava disponível para libertar o atleta por empréstimo com uma opção de compra, à imagem do que aconteceu com o mexicano Raul Jiménez.