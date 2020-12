Burger King 'altera' nome para Burger Queen para patrocínio de equipa feminina

Um gesto que significa muito para o futebol. A Burger King decidiu alterar o nome da sua marca para 'Burger Queen' para patrocinar a equipa feminina do Stevenage FC, do quarto e último escalão inglês de futebol feminina.

"A marca Burger King quer apoiar a equipa feminina do Stevenage FC, nos mesmos termos e condições que uma equipa masculina", começou por explicar Soco Nunez, diretor de marketing da gigante rede de restaurantes de 'fast-food'.

O objetivo da marca norte-americana é diminuir as diferenças entre géneros, com o mesmo apoio que providencia aos conjuntos masculinos. "Depois do sucesso e talento da equipa masculina do Stevenage FC no ano passado, queríamos fazer o mesmo com a equipa feminina em 2020. A equipa feminina enfrenta os mesmos desafios e obstáculos que a equipa masculina e é justo que receba o mesmo apoio da nossa marca", atirou.

Já Alex Tunbridge, CEO do Stevenage FC, não esconde o entusiasmo do clube e da equipa feminina após ver esta iniciativa concretizada. "Estamos entusiasmados em continuar a nossa parceria com o Burger King e o apoio que a marca está a dar à equipa feminina é incomparável. O patrocínio do Burger King será usado para ajudar a desenvolver o programa feminino e apoiar a equipa", disse.