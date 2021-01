Burnley e Fulham sofrem para continuar na Taça de Inglaterra

Os primodivisionários Burnley e Fulham sofreram este sábado para assegurar a passagem aos 16 avos de final da Taça de Inglaterra, após vencerem nos penáltis e prolongamento, respetivamente, enquanto o West Bromwich ficou pelo caminho.

Em Burnley, quando era quase certa a vitória do Milton Keynes, do terceiro escalão, por 1-0, o avançado checo Matej Vidra, lançado no segundo tempo, forçou o prolongamento, com um golo aos 90+4 minutos, mas só através da marca dos onze metros o conjunto da Premier League garantiu o passaporte (4-3).

Em casa do vizinho londrino Queens Park Rangers, o Fulham, com Ivan Cavaleiro em campo até ao minuto 67, só desfez as dúvidas da eliminatória no prolongamento (2-0), graças aos tentos anotados por Bobby Reid (104), que tinha rendido o extremo português na segunda parte, e Kebano (105+2).

Desfecho diferente teve o West Bromwich na deslocação a casa do Blackpool, num encontro em que andou sempre a correu atrás do resultado, resolvido apenas através do desempate por grandes penalidades, no qual a equipa do terceiro escalão se mostrou mais competente (3-2).

Ainda sem o português Ricardo Pereira, o Leicester foi ao terreno do secundário Stoke City golear por 4-0, com tentos de James Justin, Marc Albrighton, Ayoze Perez e Harvey Barnes, enquanto o Sheffield United qualificou-se ao triunfar por 3-2 no campo Bristol Rovers.

Até ao momento, a grande surpresa da eliminatória aconteceu no Chorley-Derby County, com o modesto conjunto do sexto escalão a seguir em frente, após vencer por 2-0.

Também já apurados para os 16 avos de final estão Liverpool, Wolverhampton, Everton, Millwal, Luton, Norwich, Nottingham Forest, Doncaster, Wycombe, Sheffield Wednesday, Swansea e Bournemouth.

Ainda hoje, num encontro entre clubes da Premier League, o Arsenal recebe o Newcastle, enquanto o Manchester United é o anfitrião do secundário Watford.