Burnley e Sheffield Utd empatam e veêm Europa mais longe

Burnley e Sheffield Utd não foram além de um empate, este domingo, no Turf Moor, em encontro da 33.ª jornada da Premier League, complicando assim as contas da luta por um lugar nas pré-eliminatórias da Liga Europa.





Tarkowski, aos 43 minutos, colocou a formação de Sean Dyche em vantagem, mas já na segunda parte, John Egan, à passagem do minuto 80, repôs a igualdade no marcador a favor dos visitantes.Com este resultado, as duas equipas continuam separadas por dois pontos, com o Sheffield a cair para o 8.º lugar com 48 pontos. O Burnley aparece logo a seguir com 46.