Burnley volta a vencer frente ao Everton e fica perto de deixar zona de despromoção

O Burnley venceu esta quarta-feira o Everton (3-2), num encontro em atraso da 19.ª jornada da Liga inglesa, um desfecho que aproxima os anfitriões precisamente dos toffees, a primeira equipa acima da zona de despromoção.



No Turf Moor, foram os locais a adiantarem-se no marcador, pelos pés de Nathan Collins, aos 12 minutos, mas duas grandes penalidades convertidas por Richarlison, aos 18 e 41, colocaram os 'toffees' na frente ainda antes do intervalo.

Privado do português André Gomes, lesionado, o técnico Frank Lampard viu a sua equipa adormecer no segundo tempo, no qual os clarets conseguiram, com tentos de Jay Rodriguez (57) e Maxwel Cornet (85), assegurar o regresso aos triunfos seis jogos depois.

Com esta vitória, o Burnley passa a somar 24 pontos, no 18.º lugar, apenas menos um do que o Everton, que ocupa o 17.º posto.