Burton Albion é o 'intruso' nas meias-finais da Taça da Liga

O Burton Albion, do terceiro escalão do futebol inglês, é a surpresa nas meias-finais da Taça da Liga inglesa, depois de eliminar esta terça-feira o Middlesbrough, no terreno deste, por 1-0.A equipa local, sexta no segundo escalão do país, dominou e teve mais remates do que o adversário (5-1). Mas bastou um ataque ao Burton Albion, 15.º do terceiro escalão, para ganhar o jogo - golo de Hesketh, aos 48 minutos.A ronda conclui-se na quarta-feira, com dois jogos de primeira, ambos em Londres: o Arsenal-Tottenham e o Chelsea-Bournemouth.