Cachorros, 'piscineiros' e afins: o bate boca entre Guardiola e Klopp

O clássico de Anfield pode ajudar a definir o nome do campeão e, como tal, os técnicos tratam de aquecê-lo.Guardiola elogia o rival numa espécie de ‘espelho meu, espelho meu’. "Este Liverpool é a melhor equipa que alguma vez defrontei na carreira", diz Pep, desvalorizando o Real Madrid dos 100 pontos de José Mourinho.Klopp lembra que o City estacionou o autocarro em Anfield em 2018/19. "Foi a maior prova de respeito de sempre em relação a uma equipa minha. Pep é o melhor técnico do Mundo, mas temos hipótese de lhe ganhar. Temos de estar no máximo... até o vendedor de cachorros", diz Jürgen.O ‘dossiê Mané’, esse, é cada vez mais um clássico. Guardiola acusa o avançado de se atirar para a piscina na área e Klopp nega que o pupilo goste de cavar penáltis. Mané afirma que se surgir a oportunidade... dá um mergulho.