Calças de Rooney dão que falar: treinador vai a gala do Derby County com "atacador" à cintura?

Wayne Rooney compareceu numa gala de entrega de prémios do Derby County com um fio a segurar as calças. O jornal 'The Sun' fala mesmo em algo parecido com atacadores...O treinador da equipa, de 36 anos, apareceu em algumas fotos com o casaco ligeiramente aberto, dando para ver o laço à cintura.Ao que parece Rooney usou a mesma vestimenta que tinha envergado na cerimónia do Hall of Fame da Premier League, no mês passado.Citado pelo 'The Sun', um adepto do clube, que foi despromovido à League One, explicou: "O Wayne estava com um excelente humor e passou muito tempo com os adeptos. Mas de cada vez que posava para uma foto, aquilo que mais parecia um atacador acabava por sair. Provavelmente faz parte do fato, mas parecia que estava a segurar-lhe as calças."