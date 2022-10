Callum Wilson já entregou título de artilheiro a Haaland: «Precisamos de uma bota de prata»

Callum Wilson é o melhor marcador do Newcastle no campeonato inglês, com três golos nas quatro jornadas que disputou, mas já muito longe do topo da tabela, onde figura Erling Haaland com uns impressionantes 14 golos em oito partidas, isto em época de estreia em Inglaterra. Em termos de comparação, o segundo melhor colocado é Harry Kane (Tottenham), com sete.O avançado dos magpies brincou com a situação e pediu um prémio extra... para o jogador que tiver mais golos a seguir a Haaland. "O prémio já se foi. Ele tem o seu próprio galardão e nós precisamos de um para nós. Precisamos de uma bota de prata para tornar o prémio mais justo", gracejou em declarações ao 'Footballer's Football Podcast', da BBC Radio.Wilson acredita que o avançado contratado ao Borussia Dortmund vai bater o recorde de golos apontados na Premier League. "Digo 45, como mínino. O caminho que está a levar é ridículo. Não o vejo a desacelerar. Ele vai quebrar o recorde de mais golos marcados numa temporada da Premier League", antecipou o dianteiro, de 30 anos.O recorde de golos desde que existe a Premier League (em 1992) está fixado em 34 golos, apontados por Andy Cole (1993/94) e Alan Shearer (1994/95).