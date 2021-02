Calvário de Karius sem fim: Liverpool quer despachá-lo

Muda o clube, mas não muda a sorte. Desde aquela final da Liga dos Campeões de 2018 frente ao Real Madrid que a carreira de Karius tem vindo por água abaixo. Emprestado pelo Liverpool ao U. Berlim, o guarda-redes de 27 anos continua a não convencer, com os dirigentes do campeão inglês a terem como objetivo vendê-lo no mercado de verão.





Contudo, nem o clube alemão em que atualmente milita o quer comprar. Suplente de Luthe, Karius foi mesmo utilizado este fim-de-semana frente ao Borussia Mönchengladbach depois de o guardião titular se ter lesionado, aos 69'. Porém, o treinador do U. Berlim foi claro após a partida: "O titular é o Luthe, não há dúvidas em relação a isso."Contudo, Karius não se mostra preocupado, por enquanto: "Vejo-me claramente a jogar aqui!"