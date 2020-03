Calvert-Lewin renova com o Everton até 2025

O avançado Dominic Calvert-Lewin renovou contrato com o Everton por mais duas temporadas, até 2025, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga inglesa, no qual alinha o internacional português André Gomes.

Calvert-Lewin, que completa 23 anos este mês, tinha contrato com os 'toffees' até 2023, tendo agora extendido o vínculo com o emblema ao qual chegou em 2016, proveniente do Sheffield United, clube da sua terra natal.

Além de ter passado por todos os escalões de formação dos 'blades', o avançado teve ainda passagens por Stalybridge United e Northampton Town, dois clubes de divisões inferiores de Inglaterra.

Esta época, o internacional sub-21 inglês soma 15 golos em 31 partidas oficiais pelo Everton, 11.º classificado da 'Premier League' e no qual é companheiro de equipa do médio internacional português André Gomes.