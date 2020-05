Câmaras nos balneários da Premier League e microfones no banco: a proposta dos operadores televisivos

Câmaras instaladas nos balneários e túneis de acesso ao relvado, microfones nas áreas técnicas, designadamente, no banco de suplentes, e pequenas entrevistas com jogadores e treinadores, durante o intervalo dos encontros. Estas são algumas das propostas apresentadas pela Sky Sports e BT Sport, as duas operadoras que detêm os direitos de transmissão televisiva dos jogos da Premier League e que serão analisadas pelos clubes participantes, na reunião do Projeto Restart agendada para esta segunda-feira.





A entidade responsável pela organização da competição mais importante do futebol britânico sugere mesmo, em documento enviado aos clubes, que estes se mostrem recetivos às propostas, que vigorarão apenas enquanto os jogos se realizarem sem público nas bancadas - o que aconterá pelo menos até ao fim do campeonato -, uma vez que tais medidas possibilitarão reduzir substancialmente o valor da indemnização que a Premier League terá de pagar às operadoras, em virtude da interrupção das competições.Um valor que, segundo o Daily Mail, deverá ascender a mais de 335 milhões de euros. É que jogos disputados em estádios vazios, em horários que não coincidem com aquilo que estava previamente estipulado e em períodos de maior congestionamento informativo valem menos para as operadoras, que exigem ser, igualmente, ressarcidas por quase três meses sem futebol nas suas emissões. Se por algum motivo a Premier League não fosse retomada, segundo a mesma fonte, Sky Sports e BT Sport teriam direito a receber 851 milhões de euros.Paralelamente, os 22 clubes que participam na Premier League estão também a ser pressionados para que 45 dos 92 encontros que ainda faltam disputar possam ter transmissão televisiva em canal aberto, para que os adeptos possam assistir às partidas nas suas próprias, evitando, desse modo, grande concentração de pessoas em bares e restaurantes. Este é, todavia, um tema que não será discutido na reunião de clubes desta segunda-feira.Nesse encontro do Projeto Restart, os clubes deverão decidir qual o protocolo do regresso aos treinos, que, caso seja aprovado, permitirá que os jogadores voltem a treinar em grupo, nos próximos dias, respeitando, naturalmente, as medidas de segurança sanitária determinadas pelas autoridades de saúde.Depois de estar inicialmente previsto para 12 de junho, o regresso da Premier League só deverá ocorrer a 26 de junho, ou seja, duas semanas depois.