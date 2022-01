Cambridge elimina 'milionário' Newcastle da Taça de Inglaterra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Cambridge, da terceira divisão inglesa de futebol, venceu hoje fora o Newcastle na terceira ronda da Taça de Inglaterra, graças a um golo solitário do ponta de lança Joe Ironside, afastando a equipa da Premier League da prova.

Nem o internacional inglês Kieran Trippier, recém-contratado ao Atlético de Madrid pelo Newcastle, que se estreou hoje, e logo a titular, valeu aos 'magpies', clube comprado por 353 milhões de euros por um fundo da Arábia Saudita em outubro.

Nos outros jogos já disputados hoje na competição não houve surpresas, com os promodivisionários Leicester, Burnley, Brighton, Brentford e Crystal Palace a assegurarem a passagem à próxima fase aos 16 avos de final.

O Leicester bateu o Watford por 4-1, sem o internacional português Ricardo Pereira (lesionado), mas com o jovem médio luso Wanya Marçal-Madivádua, de 19 anos, a estrear-se na equipa principal, tendo sido lançado no arranque do segundo tempo.

Tielemans (07), Maddison (25), Barnes (54) e Albrighton (85) fizeram os golos dos 'foxes', e João Pedro (27) marcou o tento de honra dos visitantes.

Já o Burnley derrotou fora o Huddersfield por 2-1, com golos de Koroma (74) e Pearson (87), enquanto Jay Rodriguez marcou para os anfitriões (28).

O Brighton saiu vitorioso da deslocação ao terreno do West Bromwich (2-1, após prolongamento), e o Brentford, também a jogar fora de portas, venceu o Port Vale por 4-1.

Por seu turno, o Crystal Palace ganhou de 'virada' ao Milwall, por 2-1, na visita ao estádio do emblema do segundo escalão inglês, e também avança na competição.