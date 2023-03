Campeão do Mundo Julián Álvarez renova com o Manchester City até 2028

O avançado internacional argentino Julián Álvarez renovou contrato com o Manchester City por mais uma temporada, até junho de 2028, anunciou esta quinta-feira o clube campeão inglês de futebol.



Álvarez, de 23 anos, foi contratado ao River Plate, equipa em que fez a formação, em janeiro do ano passado, por 20 milhões de euros, tendo na altura assinado um vínculo até 2027, mas apenas se juntou ao plantel orientado por Pep Guardiola no início desta época.

"Este é um momento de orgulho para mim e para a minha família. Estou muito feliz com minha primeira temporada aqui, mas posso dar muito mais. Sei que posso ser melhor e o City oferece-me tudo o que preciso para atingir o máximo do meu potencial", afirmou o avançado, em declarações reproduzidas no site oficial do atual segundo classificado da Premier League.

Pelos citizens, contabiliza 10 golos em 32 jogos, mas apenas foi titular em 14 ocasiões, muito por 'culpa' do norueguês Erling Haaland, que já leva 39 golos em 36 encontros na época de estreia pelo City, no qual alinham os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva.

No final do ano passado, Álvarez esteve integrado na seleção argentina que conquistou o Mundial2022, no Qatar, assinando quatro tentos em sete partidas, dois dos quais na meia-final com a Croácia.