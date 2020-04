Campeão mundial Jimmy Greaves já teve alta hospitalar

O ex-futebolista internacional inglês Jimmy Greaves, um dos históricos jogadores da seleção campeã mundial em 1966 e melhor marcador de sempre da Liga inglesa, saiu esta quarta-feira do hospital.

O antigo avançado, de 80 anos, tinha sido internado na última semana, mas o Tottenham, um dos clubes em que se notabilizou, não informou qual o motivo, afirmando apenas que não estava relacionado com o AVC que sofreu há uns tempos, nem com o novo coronavírus.

"Temos a satisfação de comunicar que o Jimmy está de regresso a casa, onde recupera na companhia da sua mulher, Irene", refere um comunicado na página oficial do antigo jogador na rede social Facebook.

Jimmy Greaves, que sofreu um acidente vascular cerebral em 2015, é o recordista de golos na Liga inglesa, com 357 golos entre 1957 e 1972, e ainda o melhor marcador da história do Tottenham, com 266 golos em todas as competições.

No Mundial de 1966, Jimmy Greaves foi titular durante a fase de grupos, mas lesionou-se e acabou por falhar a fase a eliminar, na qual Inglaterra, anfitriã da competição, afastou a Argentina, Portugal e venceu na final a Alemanha.