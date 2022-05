Cancelo é o único português entre os nomeados para jogador do ano da Premier League

João Cancelo é o único futebolista português entre os candidatos a melhor jogador do ano da Premier League , ficando de fora nomes como os dos portugueses Bernardo Silva (Man. City), Diogo Jota (Liverpool) ou Cristiano Ronaldo (Manchester United).O defesa luta agora com Kevin de Bruyne (Man. City), Salah (Liverpool) Alexander-Arnold (Liverpool), Son (Tottenham), Saka (Arsenal), Jarrod Bowen (West Ham) e James Ward-Prowse (Southampton) pelo galardão.A escolha será feita mediante a ponderação dos votos dos fãs e dos 20 capitães de equipa da liga inglesa. Os adeptos poderão votar até à próxima segunda-feira no site da Premier League.Recorde-se que Rúben Dias é o atual detentor do distinção.