Cancelo: «O Bernardo Silva está agora a viver minha casa enquanto a minha namorada não está cá»

Bernardo e Cancelo “Roomies” ??



João Cancelo não escondeu a relação especial que tem com Bernardo Silva, que já dura desde os tempos do Manchester City. Desta feita, a mesma evoluiu para algo ainda mais pessoal. "O Bernardo Silva agora está a viver comigo em minha casa. Enquanto a minha namorada não está cá, estamos a viver os dois juntos", revelou em declarações à Eleven Sports, enaltecendo as diferenças entre ambos.