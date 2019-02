Canterbury City: Quem se atrasa tem de cantar!

No Canterbury City, emblema inglês dos escalões secundários, quem chega atrasado aos treinos tem de cantar à frente dos colegas. Ora o avançado Mobolaji Dawodu chegou atrasado... a um jogo, sendo imediatamente obrigado a cantar o popular tema "La Bamba", minutos antes do desafio com o Biggleswade.



As imagens já se tornaram virais e há mesmo quem diga que se não vingar no futebol, o simpático avançado pode rumar ao mundo da música.





When you turn up late to a vase quarter final pic.twitter.com/kY0wRwgplF — Canterbury City FC (@OfficialCCFC_uk) February 24, 2019













No final do encontro, que o Canterbury City venceu por 2-1, houve mais música, desta vez com a equipa completa.