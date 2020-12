Cantona deixou o Leeds por uma pechincha para ser 'King' no Man. United mas nem era o alvo principal

Quase 17 anos depois Manchester United e Leeds voltam este domingo a defrontar-se na Premier League. A 21 de fevereiro de 2004, também em Old Trafford, o duelo terminou com empate a uma bola, numa temporada que ditou a descida do Leeds ao Championship e o início da longa e penosa caminhada dos Peacocks nos escalões secundários do futebol britânico até ao regresso à elite, que só aconteceu esta época, pelas mãos de Marcelo Bielsa.





Cantona no Leeds na época 1991/92 Cantona no Leeds na época 1991/92

Eric Cantona foi um dos craques que representaram os dois emblemas e protagonizou uma transferência entre ambos que ainda hoje dá que falar. O avançado francês chegou ao Leeds no início de fevereiro de 1992 proveniente do Nîmes e, sem ter tido impacto na conquista do título inglês por parte dos Whites nessa época, o treinador Howard Wilkinson 'não ia muito à bola' com Cantona - que mostrava ter tanto talento para a bola como... para a confusão dentro e fora das quatro linhas - e o gaulês acabou por deixar o clube em novembro desse mesmo ano. O gaulês mudou-se para o Manchester United, onde viria a tornar-se uma figura na história dos red devils, e protagonizou uma transferência por uma verdadeira 'pechincha'.Recentemente, no livro 'Rei Eric: Retrato do Artista que Mudou o Futebol Inglês', de Wayne Barton, foi revelado que Cantona rumou a Old Trafford por 1,1 milhões de euros, mas os red devils acabaram por contratá-lo quase sem querer, já que não era ele quem os responsáveis do United procuravam. Pelo menos no início.Uma das versões é a de que Alex Ferguson teria ligado para o treinador Wilkinson a mostrar interesse em Lee Chapman. O primeiro alvo do United foi negado, mas logo aqui Cantona terá sido oferecido por 1,8 milhões de euros. A outra, mais recente, contada pelo então diretor do Leed, Bill Fotherby, explica que os Whites queriam recomprar Dennis Irwin, que havia saído anos antes para o United. Martin Edwards, diretor do clube de Manchester, recusou e, depois de lhe ser oferecido um outro jogador do Leeds, terá perguntado: "E o Cantona?". Fotherby respondeu negativamente, mas disse que iria falar com o treinador e Wilkinson acabou por dar luz verde à saída do avançado francês.Faltava acertar o pagamento e a obra 'Rei Eric: Retrato do Artista que Mudou o Futebol Inglês' revela uma conversa telefónica entre os diretores dos dois clubes, na qual Martins Edwards, do United, acabou por levar a melhor:Edwards: "Quanto queres por ele?"Fotherby: "1,6 milhões de euros"Edwards: "Eu não vou pagar isso. Mas vamos tirá-lo daí por um milhão"Fotherby: "Não posso ganhar um milhão! Eu seria abatido. Não pode ficar abaixo de 1,3 milhões de euros "Edwards : "Bill, dou-te um milhão."Fotherby: "Bem, posso dizer que são 1,2 milhões?"Edwards: "Podes dizer o que quiseres"A verdade é que, 'mais mil, menos mil', Cantona viria a tornar-se um 'King' no Manchester United, ajudando os red devils a conquistar 4 títulos da Premier League e marcando 81 golos em 180 jogos oficiais pelo clube. Por outro lado, em Leeds, e apesar de não não ter sido o gaulês a decidir o seu destino, muitos adeptos ainda o consideram um traidor.