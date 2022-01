Cantona, Robson e Keane 'de olho': Foi assim que os adeptos do Man. United receberam a equipa

Foi assim que os adeptos do Manchester United receberam os jogadores da sua equipa esta noite em Old Trafford. Antes do duelo frente ao Aston Villa, os seguidores do emblema red devil mostraram uma bandeira gigante onde surgem os rostos de Eric Cantona, Roy Keane e Bryan Robson sobre a palavra "standards", que em português pode ser traduzido como 'padrões' ou 'referências'.

Numa altura em que a formação inglesa é criticada por alguma falta de empenho e até qualidade do plantel, nada como recordar três figuras icónicas da dourada história do emblema de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes.