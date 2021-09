Caos à vista na Premier League? Há clubes com apenas 6 jogadores vacinados contra a covid-19

O 'Daily Mail' revela esta sexta-feira que muitos clubes da Premier League temem que a presente época venha a tornar-se "caótica", devido à resistência de muitos jogadores à vacinação contra a covid-19. Segundo o jornal inglês, há clubes com apenas 6 futebolistas vacinados.





O Wolverhampton, o Brentford e Leeds dizem ter entre 89 e 100 por cento dos respetivos plantéis imunizados, mas muitos clubes lutam ainda para convencer as suas estrelas. O 'Daily Mail' cita fontes bem colocadas e adianta que apenas 30 a 35 por cento dos futebolistas da Premier League aderiram à vacinação e que pelos menos dois clubes de topo têm apenas seis jogadores vacinados.Os clubes mostram preocupação relativamente a este assunto, sobretudo com a aproximação do inverno. Temem que os futebolistas que recusaram ser vacinados possam estar mais suscetíveis a contrair a doença, dando depois origem a surtos.O jornal adianta que as equipas que estão nas competições europeias são as que têm mais jogadores vacinados - por causa das viagens -, embora muitas delas tenham também futebolistas de topo que recusaram a vacinação.O Arsenal é um dos clubes com dificuldades para convencer os seus jogadores. O treinadorfalar do assunto, alertando para as consequências desta recusa.