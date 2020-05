Capitão do Watford: «Recebo comentários como 'espero que o teu filho apanhe coronavírus'»

O capitão do Watford, Troy Deeney, revelou à CNN Sport que tem sido alvo de ameaças, tanto em público como através das redes sociais, por ser uma das vozes mais críticas sobre a tentativa da Premier League em retomar a competição o quanto antes. O avançado, de 31 anos, revelou que o filho, de somente cinco meses, não tem sido poupado. "Espero que o teu filho apanhe coronavírus", tem sido um dos vários comentários.





Se na rua lhe dizem para "voltar ao trabalho", é nas redes sociais que os comentários mais ferem. "Tenho visto mensagens relacionadas com o meu filho, pessoas a dizer: "Espero que apanhe coronavírus", relatou Deeney. "Essa é a pior parte para mim. Se lhes respondo, é pior ainda... e não param.""Se for uma altura relacionada com saúde mental, toda a gente diz: 'Falem, falem, por favor falem... Danny Rose falou. Eu falei e somos completamente apontados e maltratados por isso. As pessoas veem isso e, quando vamos a descer na rua, as pessoas dizem-nos: 'Oh, se eu estou a trabalhar, tu também tens de regressar ao trabalho", explicou o atacante.