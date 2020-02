Carlo Ancelotti: «André Gomes está pronto para jogar»

Carlo Ancelotti, técnico do Everton, revelou esta sexta-feira que André Gomes está pronto para regressar aos relvados. O médio português sofreu uma lesão grave a 3 de novembro frente ao Tottenham, em lance com Son.





"André Gomes está pronto para jogar. Ele trabalhou bem, sem limitações, com confiança e sem problemas", disse o técnico italiano na antevisão ao jogo deste domingo frente ao Everton."Antes do jogo vamos conversar juntos e decidir se pode ser titular ou se começa no banco. O que eu vi nos treinos foi confiança total, sem problemas. Ele não estava preocupado com o contacto com os colegas", sublinhou.