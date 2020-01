Ancelotti apresentado no Everton: «Moise Kean tem um talento fantástico»

Carlo Ancelotti, treinador italiano, foi apresentado esta segunda-feira como novo técnico do Everton, sucedendo assim ao português Marco Silva e na conferência de imprensa deixou elogios a Moise Kean, avançado de 19 anos, que foi muito pouco utilizado pelo treinador luso no toffees.





"Esteve muito bem no ano passado. Tentei contratá-lo para o Nápoles. É um grande jogador, com um talento fantástico. Tem apenas 19 anos e há um período de adaptação. Vamos trabalhar com ele para que possa melhorar", referiu perante os jornalistas ingleses.Ancelotti está, assim, de regresso à Premier League, depois de ter representado o Chelsea de 2009 a 2011, tendo conseguido vencer o campeonato e a taça de Inglaterra, na temporada 2009/10. O treinador, de 60 anos, mostrou-se confiante para este novo desafio."A equipa é boa, há uma boa mistura entre experiência e juventude. Foi possível ver um sentimento de pertença a este clube, por parte dos jogadores. Claro, temos de melhorar e vamos melhorar", salientou.O técnico transalpino que vai auferir um salário de 12 milhões de euros anuais, ainda serenou os ânimos ao falar sobre Duncan Fergunson, técnico-adjunto que assumiu o comando da equipa interinamente."Já o conheci. Vai fazer parte da minha equipa técnica. Tê-lo ao meu lado vai ser muito bom", afirmou.Ancelotti aceita este novo desafio, depois de uma longa carreira a representar emblemas da primeira linha europeia, no entanto assegurou que está de corpo e alma neste projeto e pretende colocar os toffees próximos dos lugares de topo na liga inglesa o mais rapidamente possível."Adora o meu trabalho, adoro treinar. Sou muito apaixonado pelo meu trabalho. Agora represento o Everton, um clube fantástico e o meu sonho é conduzir o clube aos lugares cimeiros na tabela classificativa", assegurou.