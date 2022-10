Carlos Carvalhal orienta masterclass destinada à formação de treinadores em Inglaterra

Carlos Carvalhal marcou presença esta sexta-feira num forúm de treinadores em Inglaterra, onde orientou uma masterclass de formação de técnicos, onde marcaram presença de mais de 100 treinadores profissionais.Na Academia do Manchester City, o técnico português fez uma demonstração prática com jogadores daquela academia, na qual apresentou a sua metodologia de treino e os princípios a ela associados.A presença de Carvalhal neste evento está inserida no papel que desempenho enquanto membro da Associação de treinadores, da qual faz parte desde que orientou o Sheffield Wednesday, de 2015 a 2017.O treinador português esteve acompanhado da sua equipa técnica, com João Mário e Sérgio Ferreira a também marcarem presença, e respondeu ainda a algumas perguntas da plateia, procurando partilhar os seus métodos e ideias.