Carlos Carvalhal: «Podem pensar que sou louco mas sonho ganhar a Premier League»

O treinador Carlos Carvalhal, em entrevista ao diário ‘Marca’, revelou que o seu grande sonho é conquistar a Premier League, não descartando, no entanto, a hipótese de trabalhar em Espanha."O meu sonho é ganhar a Premier League. Podem pensar que sou louco, mas tive o mesmo sonho quando era treinador na 3ª Divisão e estava longe de Inglaterra", revelou Carlos Carvalhal, afastado do Swansea em maio de 2018, ao não conseguir evitar a despromoção do clube galês.Carvalhal passou uns meses junto do pai, que teve um problema de saúde, mas agora está disposto a novo desafio: "Creio que um dia vou treinar na 'La Liga', dada a proximidade linguística e cultural. Gosto de ver o Betis e o Barça, poderia construir uma equipa a jogar bom futebol."O luso confessou ter sido influenciado por Rui Faria e José Mourinho: "Sempre dei valor à parte física, mas sem esquecer a organização."Falou também do Leixões de 2002, comparando-o com o Leicester de Ranieri: "Fomos a única equipa da 3ª Divisão numa final da Taça, disputámos a Supertaça, fomos à UEFA. Perdemos a final com o Sporting, mas foi uma época gloriosa."O técnico recordou a sua passagem por Setúbal, onde conquistou a Taça da Liga, lamentando os "presentes envenenados" que foram o Besiktas – "estive cinco meses sem receber" –, e Sporting: "Após a demissão de Paulo Bento, o Sporting estava numa grande crise. Estou orgulhoso, pois ficou confortável."Em 2015, o Sheffield Wednesday abriu-lhe as portas de Inglaterra: "Foram dois anos fantásticos, com o melhor registo do clube nos últimos 50 anos."