O contrato de Carragher, que lhe rende mais de um milhão de euros por ano, depende agora de uma reunião que terá com a administração da Sky. Recorde-se que a TV3 Sports, canal de televisão dinamarquês que recorria aos serviços do inglês para comentar jogos da Liga dos Campeões, já rescindiu.



"Isto é devastador para a família envolvida e eu peço desculpa pelas minhas ações. Telefonei-lhes e como é óbvio todos estavam bastante abalados na noite de ontem. O meu maior arrependimento é que uma rapariga de 14 anos tenha sido apanhada no meio de tudo isto. Mais do que tudo, é isso que me deixa devastado", disse Carragher, explicando:



"Por ser uma jovem ainda torna tudo pior a meu ver. É que tenho uma filha com a mesma idade e se alguém lhe tivesse feito isto nem como reagiria. Felizmente a família dela aceitou as desculpas da minha parte."

O comentador Jamie Carragher não estará no programa 'Monday Night Footbal' da noite desta segunda-feira na Sky Sports depois da estação de televisão britânica o ter suspendido na sequência da cuspidela que fez para cima de uma adolescente de 14 anos, que seguia no carro ao lado do pai.O antigo futebolista do Liverpool esteve hoje em direto na Sky Sports à hora do almoço, onde de novo pediu desculpas à família, manifestando arrependimento para o que considera terem sido "cinco segundos de loucura".