Carro de Rooney vandalizado com obscenidades ao estacionar em local destinado a... tocadores de sinos de igreja

Wayne Rooney viu, esta terça-feira, o seu carro ser vandalizado com figuras obscenas e algumas mensagens ofensivas após ter estacionado num lugar de estacionamento destinado a pessoas que têm a tarefa de tocar o sino da Igreja de Prestbury, em Cheshire.

O mercado, que fica a menos de um quilómetro da residência do inglês e onde situam alguns bares da zona, encontrava-se reservado à realização da feira local anual de Natal. O antigo jogador de futebol desrespeitou os sinais de trânsito que proibiam a entrada e permanência de veículos pessoais ao local e decidiu estacionar.

Segundo informações adiantadas pelo jornal 'The Sun', Wayne Rooney foi confrontado pelas pessoas que se encontravam no local, mas acabou por ignorar os pedidos feitos e deixou o automóvel avaliado em cerca de 150 mil euros naquele lugar de estacionamento durante toda a madrugada.

Assim que a antiga figura do Manchester United abandonou o veículo, os locais vandalizaram-no com vários desenhos e figuras obscenas, deixando ainda algumas palavras insultuosas ao jogador.



Convidado pelo 'The Sun' a prestar declarações, Wayne Rooney não quis comentar o sucedido.

Wayne Rooney’s £150k Land Rover daubed with obscenities after parking it at busy Christmas market



The market, in Prestbury, Cheshire, is less than a mile from Rooney’s £6m home



Rooney abandoned his car in a town centre — ignoring signs not to leave vehicles on the road pic.twitter.com/ekY8mqsgF5